Franco Battiato mette in vendita la sua villa a Catania?

“ Abito in una casa di collina e userò la macchina tre volte al mese. Con 2000 lire di benzina scendo giù in paese. Quante lucertole attraversano la strada, vanno veloci ed io più piano ad evitarle. Quanti giardini di aranci e limoni, balconi traboccanti di gerani… ” Così Franco Battiato descrisse la sua residenza nel suo testo Giubbe Rosse.

Di tutt’altro aspetto è la descrizione fatta nell’annuncio apparso (poi sparito) su un noto sito internet di vendita immobiliare. «Si vende villa unifamiliare, ottimo stato, 800 mq, Milo. Dimora esclusiva con rustico, piscine, dependance e chiesa. In Sicilia, ai piedi dell’Etna e con lo sguardo rivolto a Taormina, alla Calabria ed alle coste del mar Jonio, si trova questa esclusiva dimora, immersa nella natura, che proponiamo in vendita. Riduttiva la definizione di villa, ci troviamo infatti in una grande proprietà, in stile siciliano, totalmente ristrutturata, che ha le sembianze di un borgo» Al prezzo di un milione e trecentocinquantamila euro.

Secondo il quotidiano siciliano online “Ragusanews.com” si tratterebbe della villa del cantautore, anche se non sono arrivare né conferme né smentite dal cantante né tantomeno dagli agenti immobiliari, che, invece, mantengono il pieno riserbo sull’identità del proprietario.

Per i rumors, la famiglia di cantautore starebbe solo sondando il mercato per valutare poi un’eventuale vendita dell’immobile. Per molti altri, invece, il mistero della casa va interpretato in combinazione con le condizioni di salute dell’artista, che, tra l'altro, starebbero migliorando.

Impossibile avere altre notizie sull'immobile: l’annuncio si conclude pregando gli interessati di farsi vivi personalmente, “ esibendo le credenziali economiche ” Paura dei fans?

