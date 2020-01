Frase choc contro Fabrizio Corona sui social: "Prega che non ti ammazzino il figlio"

Fabrizio Corona è tornato a condividere sui social contenuti e foto dopo l'uscita dal carcere con "differimento della pena da eseguire in detenzione domiciliare umanitaria". L'ex re dei paparazzi, infatti, è stato trasferito in una casa di cura in Brianza alla vigilia di Natale per curare "la patologia psichiatrica aggravatasi in carcere". A stabilirlo è stato il giudice di sorveglianza, che ha disposto che Corona sconti gli ultimi quattro anni di pena - fino al 2024 - nella clinica. Questo nuovo regime gli sta consentendo di essere più attivo sui social network dove, pur non mostrandosi mai in volto, ha condiviso pensieri e momenti del vissuto quotidiano.

L'ultimo post Instagram pubblicato da Fabrizio Corona sul suo profilo - un augurio di buon anno rivolto in particolare ai tutti i detenuti e all'ex compagno di cella - ha però scatenato alcuni utenti. La tematica della situazione nelle carceri italiane sembra aver toccato da vicino più di un follower e uno di essi si è scagliato contro Corona con frasi minacciose: " Prega Dio che nessuno ti ammazzi mai l'unico figlio che hai, perché altrimenti non saresti così "soft"... ". Parole scioccanti rivolte all'ex re dei paparazzi che non sembrano aver toccato, almeno in apparenza, l'uomo che ha risposto: " Mi dispiace ma la vendetta non porta a niente. La pena va scontata ma in modo umano ". Il battibecco social non si è però fermato e l'utente ha replicato, sottolineando il nuovo atteggiamento "spirituale" di Fabrizio Corona: " Senti Fizio non voglio litigare il giorno di Capodanno, mi fa piacere constatare la tua evoluzione spirituale ma non so se 10 anni fa avresti risposto in questo modo... non è una questione di vendetta ma di giustizia.... ".