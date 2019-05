Il fratello di Kate Middleton lotta contro la depressione

È soprannominato J. Mindy il fratello di Kate Middleton e cognato del Principe William. È considerato uno degli scapoli più ambiti del Regno Unito, è affascinate, è ricco ma sta combattendo contro la depressione. E come ha rivelato il Daily Mail, indiscrezioni riportate dal settimanale "Oggi", il fratello reale non ha l’aiuto di nessuno, solo dei suoi amici a 4 zampe.

"Sono un privilegiato, so di vivere una vita agiata, ma tutto questo non mi ha reso immune allo spettro della depressione. Sono una persona spenta. Non riesco a rispondere neanche a un messaggio di posta elettronica, non riesco a comunicare né con gli amici né con i parenti", ha detto. L’aiutante fratello di Kate Middleton, anche se sta combattendo con un male così insidioso, può contare sull’aiuto dei suoi cinque cani.

"A ridarmi respiro - continua - sono stati Ella, Zulu, Luna, Inka e Mabel. Ho capito di dover chiedere aiuto e nelle mie lunghe passeggiate insieme a loro ho iniziato a trovare la speranza." E inoltre secondo le indagini del magazine inglese, il buon James è anche in un mare di debiti, tanto da travolgere una società di biglietti augurali di cui era uno dei soci fondatori: “Ho preso le distanze anche dal mondo del lavoro, ho preso una pausa da tutto, dalle ragazze, dalle uscite con gli amici, ho sacrificato ogni cosa per una vita all’aria aperta”. Ora è una guida turistica al Glen Affric Lodge, in Scozia, di proprietà del suocero di Pippa, la sorella di Kate Middleton.