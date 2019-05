La camicia di Freddie Mercury venduta per 54mila dollari

Un anonimo appassionato della musica dei Queen e della leggenda di Freddie Mercury è riuscito ad accaparrarsi un pezzo davvero unico del guardaroba dello straordinario frontman della band inglese.

Si tratta della camicia indossata da Freddie Mercury nel 1991 nel video di “These Are the Days of Our Lives”, il noto singolo estratto dall’album “Innuendo”, l’ultimo album pubblicato dai Queen quando il cantante era ancora in vita.

Questo meraviglioso pezzo da collezione possiede un’aura di malinconia struggente. “These Are the Days of Our Lives”, fu l'ultimo videoclip realizzato da Mercury, ormai sconfitto nella sua battaglia contro l'AIDS. Le riprese si svolsero il 30 maggio 1991 a Montreaux, circa sei mesi prima della morte di Freddie, ma su sua richiesta fu pubblicato postumo perché non voleva che la stampa e i suoi fan capissero lo stato avanzato della sua incurabile patologia.



Anche per questo fu girato in bianco e nero, allo scopo di nascondere il più possibile i segni della malattia su Freddie. Per il cantante stesso questo fu il video più doloroso da registrare della sua intera carriera, dal momento che anche camminare era diventata un’agonia e, infatti, nel video Freddie rimane quasi immobile.

In “These Are the Days of Our Lives” compaiono per l'ultima volta tutti i quattro membri dei Queen assieme e alla fine del video Mercury, dopo un primo piano commovente che evidenzia tutto lo strazio della malattia che lo stava consumando, sapendo che non sarebbe mai più comparso in pubblico e quella era la sua ultima performance, si congedò dai fan con le indimenticabili parole “I still love you” (“Vi amo ancora”).

Solo alla luce di tutta questa storia così unica e struggente si può capire come un fan possa arrivare a spendere 54mila dollari pur di possedere questa camicia messa all’asta lo scorso 18 maggio dalla Julien’s Auctions all’Hard Rock Café di New York. Corredata dall’autografo di Freddie Mercury, è molto più di un camicia. E' lo struggente vessillo dell’addio alle scene e alla vita di un grandissimo del rock e il suo valore non potrà che salire col passare degli anni.



