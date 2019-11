Friends, i protagonisti tornano insieme per una reunion su HBO Max

Grandi notizie per i fan di Friends: il cast della serie tv è in trattative per una reunion in vista dell’arrivo della piattaforma streaming HBO Max.

Alcuni indizi riguardo alla reunion erano emersi nel corso delle precedenti settimane. Inizialmente il post d’esordio su Instagram di Jennifer Aniston, in cui l’attrice era insieme ai suoi amici/colleghi di Friends. Poi, durante la sua partecipazione allo show di Ellen DeGeneres ha rivelato che “stavano lavorando a qualcosa”, senza specificare di più a riguardo. Sulla scia di questo anche la successiva foto di Courteney Cox insieme a Matthew Perry.

Ora, la rivista The Hollywood Report, autorevole fonte dello show business, diffonde la notizia che sarebbe in fase di definizione una reunion del cast al completo: Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) e David Schwimmer (Ross Geller), insieme anche ai creatori della serie Marta Kauffman e David Crane. Già nel 2016 il cast, senza Matthew Perry, si era riunito per festeggiare il regista James Burrows, occasione nella quale Friends fu “integrata” dal cast di Will&Grace e The Big Bang Theory, ma questa volta non dovrebbe mancare proprio nessuno.

Bisogna andarci cauti però, non si tratta di un revival, di una nuova stagione, di nuovi episodi, ma di una reunion senza sceneggiatura e che coinciderebbe con l’arrivo di Friends nella nuova piattaforma streaming di HBO. Le 10 stagioni della serie cult anni ’90, infatti, lasciano Netflix per arrivare su HBO Max, con la reunion che dovrebbe così essere uno dei punti di forza per lanciare il servizio. Tranquilli, Friends abbandona Netflix ma solo negli Stati Uniti, il nuovo accordo sulla distribuzione non riguarda l’Italia, quindi, salvo colpi di scena, tutti i 236 episodi dovrebbero rimanere a disposizione sia su Netflix che su Amazon Prime Video, per quanto ci riguarda.

Friends ha festeggiato da poco i 25 anni dalla sua prima puntata e il suo successo negli ultimi anni è esploso nuovamente anche tra i più giovani, grazie soprattutto alla sua presenza nel catalogo di Netflix. Ovviamente tutti i fan sperano che da questa reunion possano poi crearsi i presupposti per nuovi episodi veri e propri, ma ancora non sembra che i tempi siano maturi per questo.

Dal canto suo Jennifer Aniston è al momento protagonista e produttrice di una serie tv dalle grandi potenzialità: The Morning Show, tra i primi contenuti originali di Apple TV+ e attualmente in corso.