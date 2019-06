Friends, Jennifer Aniston è pronta per il sequel

Dopo Beverly Hills 90210 un altro telefilm cult degli anni '90 potrebbe avere un seguito. A lanciare la bomba è una delle protagoniste della serie, Jennifer Aniston. Friends, la storia di sei giovani che vivono la loro vita a New York tra amicizia, amori e gag divertenti potrebbe infatti avere un sequel. Jennifer Aniston si è resa disponibile a tornare dietro le telecamere e vestire nuovamente i panni di Rachel Green che, insieme a Monica, Joey, Chandler, Ross e Phoebe, ha entusiasmato milioni di telespettatori per un decennio.



L'attrice americana lo ha confessato a Ellen De Generes nel suo show serale, affermando: "Perchè no? Sai cosa? Lo farei, sì". Jennifer Aniston, stuzzicata dalla conduttrice, ha poi ammesso che, con ogni probabilità, anche gli altri attori del serie sarebbero contenti di prender parte a un sequel della sitcom più amata nel mondo: "Le ragazze lo farebbero e anche i ragazzi. Ne sono sicura. Potrebbe accadere qualunque cosa".

Un messaggio preciso e diretto che i fan sperano arrivi ai produttori di Friends, una delle serie più longeve del piccolo schermo con ben 10 stagioni (dal 1994 al 2004). Un reunion del cast che però potrebbe invece non avverarsi. Alcune settimane fa, Monica Geller ovver l'attrice Courtney Cox ha dichiarato a People: "La gente lo chiede continuamente. Era la storia di un gruppo di amici trentenni che vivevano un momento di cambiamenti, non so se ci sarebbe un modo per proseguire. Ma farei qualunque cosa per stare in una stanza e recitare con quelle persone e divertici insieme. Ma non credo accadrà".

