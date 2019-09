Fuga d’amore in Inghilterra per Marica Pellegrinelli e Charley Vezza

Sono innamorati come due ragazzini. Marica Pellegrinelli ha sciolto quasi subito il legame che ha avuto con il cantante Eros Ramazzotti e si è gettata fra le braccia di Charley Vezza. Il gossip che ha animato questa lunga estate caldissima si arricchisce di un altro particolare. Come è stato riportato da Chi, la Pellegrinelli sembra proprio far sul serio con il suo Vezza. I due infatti sono stati pizzicati insieme in Inghilterra per un’altra romantica fuga d’amore.

Dopo la bollente vacanza a Ibiza dove la neo-coppia si è lasciata andare a carezze e baci delicati, ora Marica Pellegrinelli si è fatta fotografare insieme a Vezza in un romantico scatto di copia, l’uno nelle braccia dell’altro fra le campagne inglesi. Marica Pellegrinelli è volata nel Regno Unito per visitare la mostra di Maurizio Cattelan e, insieme a Charley Vezza, ne ha approfittato per godere del sole caldo e dell’atmosfera londinese. Come hanno riportato le foto sul magazine di gossip, sia Marica che Vezza, non si lasciano neanche per un minuto, legati in un abbraccio denso di significato.

Tra di loro sembra che tutto procede a gonfie vele. I rumor di una relazione si sono rincorsi fin da subito, già da quando la storia fra Eros e la Pellegrinelli era finita. Poi ci sono state le dichiarazioni di Massimo Boldi e infine il bacio a Ibiza che ha messo a tacere i pettegolezzi. Loro ancora non commentano le indiscrezioni, ma le foto sono molto eloquenti.