Fuga d’amore a Roma per George Clooney e Amal

Sono una fra le coppie più amate dello showbiz di oggi. Loro sono George Clooney e Amal Alamuddin. Lui è un regista e attore hollywoodiano, lei un rampate avvocato di New York che si interessa prettamente di diritti umani e civili. Legati da un amore forte e profondo, i due si sono sposati nel 2014 e condividono anche due splendidi gemelli: Ella e Alexander. Come ha riportato FoxLife, George Clooney e Amal sarebbero stati avvistati nella Capitale per una romantica fuga d’amore.

Clooney è in Italia per presentare "Catch-22" la serie tv di Sky che è in arrivo a fine mese e, fra una conferenza stampa e un’altra, ha avuto la possibilità di regalarsi qualche romantico momento insieme alla moglie Amal. I due sono stati pararazzati in un noto ristorate, Da Pierluigi. Entrambi seri, compiti ed eleganti, hanno gustato le prelibatezze romane dispensando sorrisi e autografi ai clienti del ristorante. Lui era fasciato in un completo di alta sartoria lei in un abito sportivo ma che ha messo in mostra tutta la sua bellezza. All’inizio si è pensato che George Clooney arrivasse in Italia da solo, invece alla fine ha deciso di partire insieme alla moglie e godersi le gioie di Roma. L'attore inoltre ha una grande ammirazione per il nostro paese.

Molte scene della serie tv di cui è protagonista sono state girate proprio a Roma e anche in Sardegna. "Ho amato ogni giorno di lavorazione a Roma. Pranzi fantastici, cene meravigliose, gente deliziosa, dovunque andavo era così. In Italia mi sento come se fossi nella mia seconda casa", afferma George Clooney durante le attivista stampa per la produzione di Sky. "Abbiamo trascorso quasi cinque mesi in Sardegna per le riprese ed è un luogo fantastico. La gente sarda parla una vera e propria lingua, diversa dall'italiano, la gente è affettuosa e sincera, e i posti intorno sono incantevoli", conclude.

Catch- 22 segna un ritorno alle origini per George Clooney. Lontano dal piccolo schermo dai tempi di "Medici in prima Linea", nella nuova produzione sarà un ufficiale dell’esercito durante la seconda guerra mondiale.