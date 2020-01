Dopo la fuga dei Sussex, tutto ricade su William e Kate

Dopo la Meghexit ora tutto ricade sulle spalle dei Duchi di Cambridge e, in particolare, su quelle di Kate Middleton, l’unica giovane principessa rimasta a Corte. Tocca a lei sfoderare l’asso per far nuovamente innamorare gli inglesi della monarchia inglese dopo gli scandali che hanno travolto prima il Principe Andrea e poi i Sussex. I bookmaker inglesi sono convinti che nel 2020 darà alla luce il suo quarto figlio perché un altro royal baby erede al trono distrarrebbe i sudditi dall’attenzione per Harry e Meghan che ormai non sono più membri attivi della Famiglia reale che ha perso nel giro di poco più di un mese tre dei suoi membri senior: il Principe Andrea, travolto dallo scandalo Epstein e costretto a vita privata dalla Regina, e i Duchi del Sussex che non vogliono più saperne di obblighi e impegni reali.

La Royal family adesso appare sfoltita proprio come voleva il Principe Carlo che, seppur non regnante, ha acquisito da sua madre la Regina Elisabetta II sempre più poteri, e sognava una Corte più snella, con pochi reali sul libro paga, giusto gli eredi al trono d’Inghilterra, con appannaggi di poco conto per tutti gli altri Windsor. Carlo, come padre, si era immaginato un futuro con William agli Interni e Harry agli esteri, ma ora che il figlio minore ha deciso di fare un passo indietro, tutti i tour e le iniziative che dovevano essere compiute dai Sussex per conto di Sua Maestà, ricadranno sui Cambridge e su lui e sua moglie Camilla.

Si prospetta quindi un 2020 molto intenso per le due coppie che, secondo gli esperti reali, vedranno raddoppiati i loro impegni, in particolare William e Kate che agli occhi degli inglesi rappresentano, con i loro tre figli, il futuro della monarchia. D'altronde la foto di Natale della Regina in posa con gli eredi al trono Carlo, William e il piccolo George parlava chiaro: nel futuro della monarchia non c’è posto per i Sussex e gli unici reali di cui i sudditi devono preoccuparsi sono quelli che lei ha voluto accanto a sé nella foto.

Nel suo discorso di Natale, la Regina aveva riconosciuto che il 2019 era stato un anno " piuttosto accidentato " per la monarchia per via dell’incidente stradale del marito Filippo, lo scandalo del Principe Andrea e l’intervista in tv dei Sussex che esprimevano tutto il loro disagio del far parte della Royal Family. La Sovrana non aveva allora alcun presagio che l’inizio dell’anno nuovo sarebbe stato anche peggio e chissà che altro le prospetterà il 2020.

Data l'età della Regina e le difficoltà che la Corona ha dovuto affrontare l'anno scorso, si pensa che il 2020 sia un anno di " grande cambiamento " per i reali. Parlando sul podcast "Heirpod", gli esperti reali Omid Scobie e Victoria Arbiter hanno dichiarato che " il futuro della monarchia britannica ora, più che su Carlo e Camilla, è sulle spalle giovani di William e Kate che dovranno eccellere nel loro supporto alla Regina in questo momento così difficile ".

I due esperti non hanno dubbi: " Kate ce la farà. È sempre impeccabile. È una madre, ha tre figli, ha un’agenda fitta di impegni, ma perché la Regina possa fare un passo indietro, i Cambridge, i due reali più giovani, devono fare un passo avanti e dedicare molto più tempo al loro lavoro di rappresentanti della Corona, anche per giustificare le tasse che gli inglesi pagano per sostenerli. E non è escluso che Kate possa dare alla luce un nuovo erede al trono, consolidando così la dinastia dei Cambridge sul trono d’Inghilterra ".

