FuoriSerie

Un bel pezzo di pubblico è in lutto per la fine di Games of Thrones. Una serie talmente vista che, forse ve ne sarete accorti, in questa rubrica non abbiamo mai nominato: era inutile. Ora però c'è un vuoto, nonostante in molti si siano lamentati delle imprecisioni e degli sfondoni narrativi, dell'ultima stagione. Ecco allora le serie in arrivo che potrebbero fornire conforto al pubblico rimasto orfano di questo fantasy molto per adulti.

In primo luogo stanno per entrare in produzione, o addirittura sono prossimi alla distribuzione, tre grandi classici. Amazon, con grande fatica e grande esborso ha messo le mani su Il signore degli anelli, avrebbe già concluso contratti per portare a termine cinque stagioni. Più avanzato il progetto di His Dark Materials. Sarebbero già concluse le riprese di questa serie basata sulla trilogia epica di Philip Pullman (nota in italia come La bussola d'oro); la fiction sarà una coproduzione tra BBC ed HBO, i protagonisti Dafne Keen e James McAvoy. Netflix naturalmente non poteva ovviamente stare a guardare e si è buttata invece su Le cronache di Narnia, al momento ha acquisito i diritti cinematografici e televisivi dei classici scritti da Clive Staples Lewis.

Comunque se vogliamo concentrarci su cose che arriveranno a breve il prodotto più ghiotto al momento è Good Omens «Buoni presagi» tratto dal romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett; niente spoiler sulla trama (vietatissimo) limitiamoci al cast molto robusto, tra gli altri; Michael Sheen e Benedict Cumberbatch.