Furto in discoteca, rubato il cellulare di Nicole Mazzocato

Periodo in chiaroscuro per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nicole Mazzocato. Dopo la turbolenta relazione con l'ex tronista Fabio Colloricchio, oggi Nicole si gode un nuovo amore e nuovi progetti lavorativi non senza qualche intoppo. La bella influencer veneta è stata, infatti, vittima di un furto mentre si trovava a cena con alcuni amici in un noto locale della movida milanese. A raccontare lo spiacevole episodio è stata lei stessa attraverso i social network. " Le disgrazie continuano…Ieri sera esco con amici e vado all’Hollywood. Abbandono momentaneamente la mia borsa al nostro tavolo e qualcuno ha pensato bene di rubarmi il telefono ", ha spiegato Nicole nelle storie del suo profilo Instagram.

Un furto che, per molti, potrebbe risultare irrisorio ma non per un'influencer. Il cellulare è, infatti, lo strumento di lavoro principale della Mazzocato, che si è trovata a dover fare i conti con un fuori programma inatteso. Rubate foto, password e tutto ciò che era contenuto nello smartphone. " Non era un gran telefono - prosegue nel racconto - aveva lo schermo rotto, non andava la batteria quindi neanche furbo chi me lo ha rubato, ma in generale io adesso sono un po’ incastrata, come faccio con Instagram non trovo le password, non riesco ad accedere ai miei account? Dovrei andare a fare la denuncia ma sono partita per Roma quindi non posso, vedremo come fare. Grazie di avermi rubato il telefono ".

Uno spiacevole episodio che Nicole Mazzocato ha dovuto fronteggiare alla vigilia di un appuntamento di lavoro importante: la prima di "Maleficent 2" a Roma. L'influencer è però riuscita a recuperare un cellulare di fortuna, prestatole da un amico, prima di raggiungere la capitale e presenziare all'evento della Disney.