Furto negli studi Rai, rubate le scarpe della conduttrice del Tg2 Manuela Moreno

Singolare furto negli studi Rai di Saxa Rubra dove, nelle scorse ore, è stato trafugato un paio di scarpe eleganti. Vittima, suo malgrado, del furto decisamente sopra le righe è stata Manuela Moreno, storica giornalista e volto del Tg2. A raccontare quanto accaduto negli spogliatoi degli studi Rai è stata la conduttrice di "Post" che, con un ironico post social, ha lanciato l'allarme. " FURTO! - ha scritto ore fa sulla sua pagina Instagram la Moreno - Rubate queste scarpe dal mio armadietto in redazione!!! il ladro ha scassinato la serratura ... chi le ha viste? Se le incontrate scrivete qui #dispetti #feticisti #sfigati attenta che cadi!".

Secondo il resoconto fatto dalla giornalista, ignoti avrebbero forzato la serratura del suo armadietto, prelevando le scarpe che la Moreno teneva all'interno. Manuela Moreno ha deciso poi di pubblicare alcuni scatti delle décolleté nere rubatele, un paio di scarpe tacco 12 in finta pelle di pitone. Lei stessa ha scherzato sul singolare furto avvenuto negli studi Rai (parlando ironicamente di video " al vaglio degli inquirenti " nei commenti al post), mandando però un velato messaggio a chi potrebbe averle rubato le sue adorate scarpe. Negli hashtag utilizzati dalla giornalista, infatti, lei cita "sfigati" e "feticisti" ma mette in guardia anche "colei" che avrebbe trafugato le sue décolleté con un " attenta che cadi! ".