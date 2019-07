Future e il bodyguard aggrediti all'aeroporto di Ibiza

Future è uno dei rapper più attivi sulla scena americana ma grazie ad alcune featuring il suo nome è diventato molto popolare anche all'estero. Tra gli altri, infatti, ha collaborato con Ariana Grande, i Maroon5, Chris Brown e Calvin Harris. Ha un profilo Instagram da quasi 14 milioni di seguaci ed è da sempre al centro di forti polemiche per aver sdoganato la codeina come droga tra i più giovani. Oggi è pentito di quel suo periodo e guarda avanti, con una solidissima fanbase e progetti sempre più internazionali. Per le sue vacanze ha scelto l'Europa, in particolare l'isola di Ibiza, dove tantissimi suoi colleghi nel periodo estivo propongono grandiosi spettacoli nei locali più cool.

L'accoglienza all'aeroporto di Ibiza non è però stata delle migliori per Future e per la sua guardia del corpo, in particolare per quest'ultimo. Dopo il lungo viaggio per raggiungere lo scalo ibizenco, Future il bodyguard si stavano dirigendo verso l'uscita del terminal quando sono stati avvicinati da un gruppo di circa 10 persone. La loro intenzione era quella di ottenere uno scatto con il cantante che non ha acconsentito. Pare che il suo rifiuto non siano andati giù al gruppo di ragazzi, che a quel punto ha iniziato a offendere il cantante con epiteti irriferibili, molti dei quali di stampo razzista. Dopo aver letto la situazione, la guardia del corpo è intervenuta per mettere al sicuro Future, cercando di placare gli animi dei 10 giovani insorti. Ne è nata una forte colluttazione, con l'uomo che, solo contro dieci, è riuscito a neutralizzarne alcuni prima di essere letteralmente messo al tappetto da un pugno.

Qualcuno ha ripreso interamente la scena e l'ha condivisa sui social. Nel video si vedono chiaramente i momenti concitati della rissa ma soprattutto il momento in cui la guardia del corpo viene aggredita alle spalle con un pugno. Da quanto si è appreso pare che l'aggressore impugnasse una pietra e che solo per questo motivo sia riuscito ad abbattere (letteralmente) l'uomo di grossa stazza.

Quando il bodyguard va a terra si sentono delle risate di sottofondo e nessuno dei presenti si avvicina per prestargli soccorso. Sono intervenute altre persone che si trovavano nei paraggi e che quando si sono accorte dell'uomo a terra l'hanno aiutato a risollevarsi. Purtroppo la guardia del corpo ha riportato un serio trauma facciale e diverse ferite ma quello che lascia maggiormente basiti è la totale assenza di supporto da parte di Future, che nonostante pare stesse assistendo alla scena non è intervenuto nemmeno per aiutare il suo bodyguard dopo l'ultima aggressione.

A qualche giorno di distanza, anche a seguito delle polemiche per il suo atteggiamento, Future ha deciso di intervenire per chiarire la sua posizione. In una storia di Instagram l'uomo ha spiegato che i ragazzi l'hanno provocato in maniera maleducata con la scusa di una foto. Al suo rifiuto loro si sarebbero arrabbiati e a quel punto avrebbero messo in scena una sorta di vendetta, filmando ed editando il video per mandarlo ai vari blog. In realtà Future afferma di non aver visto nulla dell'aggressione, di non essere quindi un testimone di quanto accaduto alla sicurezza e chiede pertanto di essere lasciato fuori da qualsiasi cosa sia inerente al grave episodio avvenuto all'aeroporto di Ibiza.