Gabriel Diniz è morto a 28 anni in un incidente aereo

Gabriel Diniz è morto. A comunicarlo è stato direttamente lo staff del cantante con un comunicato ufficiale molto stringato. Il cantante brasiliano, che aveva raggiunto il successo su YouTube con la sua hit Jenifer, è morto a seguito dello schianto al suolo dell'aereo di sua proprietà sul quale stava viaggiando.

Gabriel Diniz e il tragico incidente

Secondo le prime informazioni disponibili Gabriel Diniz si trovava a Salvador e si era messo in viaggio per raggiungere la fidanzata Karoline Calheiros a Macelò per festeggiare insieme il compleanno di lei. Ma l'allegria della vigilia della festa è stata rotta dalla tragica notizia dell'incidente aereo. Quest'ultimo si sarebbe verificato nella giornata di lunedì pomeriggio. Il comunicato stampa ufficiale dell'entourage del cantante brasiliano, infatti, non fornisce alcun dettaglio. Dice solo: "È con grande dolore che confermiamo la morte di Gabriel Diniz e dell'equipaggio dell'aereo". Con la pop star latinoamericana sarebbero decedute altre due persone.

Diniz aveva iniziato la carriera appena tre anni fa, nel 2016. Si fece conoscere grazie alla hit intitolata ‘Paraquedas'. L'ultimo album, intitolato ‘À Vontade', ha visto la luce a febbraio di quest'anno. Lunedì 27 maggio il cantante brasiliano ha inviato quello che sarebbe stato il suo ultimo messaggio tramite social network. Si era appena esibito a Feira De Santana e su Instagram esprimeva la sua gioia per l'accoglienza ricevuta: "È sempre una gioia tornare a Feira De Santana e essere accolto con tanto entusiasmo ed energia. Grazie per l'affetto ragazzi. C'era una folla a godersi il nostro spettacolo. Alla prossima, se Dio vorrà".

Diniz era legato da una profonda amicizia con il calciatore brasiliano del Liverpool Roberto Firmino. L'attaccante è rimasto incredulo alla notizia della morte dell'amico. E ha voluto ricordarlo con questo messaggio su Instagram: "Ci sono cose che sono difficili da credere. Il messaggio di amore e gioia che hai lasciato sulla terra è stato incredibile. Sono grato di averti conosciuto. Riposa in pace".

