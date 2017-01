Gabriel Garko a C'è posta per te: "Gli zigomi sono dotati di vita propria"

Come ogni sabato, anche la puntata andata in onda ieri sera di C'è posta per te era molto attesa sia per le sue storie, che spesso fanno piangere e a volte arrabbiare, sia per gli ospiti. Ieri sera una presenza già vista molte volte nel programma: Gabriel Garko.

Quando è entrato in studio ha scatenato le urla del pubblico presente e l'ironia di quello da casa. L'attore è stato invitato a C'è posta per te come sorpresa per due sorelle che hanno da poco perso entrambi i genitori. Se le due ragazze sono sembrate entusiaste del regalo, molto meno lo è stato il popolo del web che si è scatenato in una serie di tweet ironici sugli zigomi dell'attore, sembrati un po' troppo gonfi, forse a causa del botulino, e sulla sua ennesima presenza nel programma.

Ecco alcuni tweet raccolti da Dagospia. Viperissima scrive: "Gabriel Garko presente ad ogni edizione di #cepostaperte gradito da tutti come l'influenza tutti gli inverni...". E Martola: "È andato più volte Garko a #cepostaperte di me al supermercato". Stè & Noah ‏commenta: "#cepostaperte da Richard Madden a Gabriel Garko in una settimana.. Maria io esco!!"

Ci sono poi i tweet che ironizzato sulla trasformazione fisica dell'attore, "colpevole" di apparire ogni volta con gli zigomi un po' più pronunciati. Dr.Apocalypse: "C'era una volta un fregno di Dio. Gabriel Garko#CePostaPerTe". Martina: "Più tirato della striscia di coca di Lapo. #cepostaperte". E Camilla: "Gli zigomi di Gabriel Garko ormai dotati di vita propria #cepostaperte". E infine Presidente Luca: "Tutto rifatto da un geometra #cepostaperte".