Gabriel Garko cambia look e si fa biondo, ma le fan non apprezzano

È single? È fidanzato? Ultimamente Gabriel Garko è oggetto di tantissimi gossip sul suo conto e ogni volta che si fa vedere in pubblico riesce sempre a far parlare di sé. Di una cosa però le sue tantissime ammiratrici, tra le tante illazioni sul conto del loro idolo, possono stare certe: il suo definitivo cambio di look. Quello sì che è più che reale e come tale ha frastornato le sue ammiratrici che, abituate a vedere il sex symbol con una folta chioma mora, al massimo nera, come nella fiction “L’Onore e il Rispetto”, proprio non si rassegnano a questa sua radicale trasformazione. Gabriel è diventato biondo.

Negli anni il bel Garko aveva già sottoposto il suo volto a diversi ritocchini che però avevano avuto l'effetto di gonfiargli troppo gli zigomi e alterare la sua bellezza naturale, al punto che sui social scrivevano che sembrava " il clone di Ornella Muti ". Svaniti gli effetti di quell’intervento, Garko ha deciso di adottare una beauty routine più naturale, perfino arrivando a sfoggiare barba e pizzetto bianco con un look che era piaciuto molto alle sue fa. D’altronde il tempo passa per tutti e Garko resta uno degli attori più affascinanti d’Italia. Nessuna delle sue fan, però, si sarebbe mai aspettata che a un certo punto Garko decidesse di tingersi i capelli di biondo in occasione della presentazione del suo libro " Andata e ritorno ", presentato lo scorso venerdì 13 dicembre a Roma.

Dal vivo le ammiratrici che hanno affollato in centro il Mondadori BookStore proprio non riuscivano a crederci e hanno fotografato il divo, postando le immagini sui social dove subito è scoppiato il dibattito tra chi sostiene che " Garko non si discute ed è bello a prescindere " e chi, invece, lo implora, letteralmente, di ritornare alla sua classica chioma mora. " Non ci credo, sembra un bambolotto, altro che sex symbol! ”, sbotta una che si sente tradita dal suo idolo, mentre un’altra le dà man forte e scrive: "P er il bene dell’umanità...torna moro! ”, raccogliendo decine di like.