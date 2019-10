Gabriel Garko torna in scena con Gabriele Rossi. La foto fa impazzire i fan

Il rapporto di amicizia speciale che c’è fra Gabriel Garko e Gabriele Rossi sta popolando, da settimane, le pagine dei rotocalchi di gossip. Le voci di un presunto legame fra i due che possa andare ben oltre la semplice amicizia sono trapelate in rete dopo che, lo stesso Garko, aveva postato una foto in cui faceva intravedere la sua fede nuziale al dito. Ha smentito tutto nel salotto di Domenica In, dove Mara Venier ha cercato di sciogliere il nodo della questione, ma lo scatto che è trapelato in rete nelle ultime ore, mette tutto ancora una volta in discussione.

I due divi si sono lasciati fotografare mentre sono al Teatro dell’Opera di Roma poco dopo uno spettacolo a cui, sicuramente, hanno partecipato come ospiti d’onore. Garko e Rossi sono distanti ma allo stesso tempo sono vicini: uno è vicino al primo ballerino dell’Opera e l’altro si stringe alla prima ballerina del teatro. Una foto semplice che non dovrebbe sollevare un polverone mediatico, invece, fa scalpore proprio perché questa si tratta della prima uscita pubblica dopo quanto successo a Domenica In la scorsa settimana e dopo tutti rumor e i pettegolezzi che sono trapelati in rete.

La foto è stata condivisa proprio sul profilo ufficiale di Gabriel Garko e subito ha fatto incetta di like. Se ne contano più di 10mila. Pare che in molti siano curiosi di definire questa amicizia speciale che c’è fra i due...