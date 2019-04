Gabriele Muccino: "Valgo più di quanto dicono i critici che mi rompono i co.....i"

Vanta quattro David di Donatello e tre Nastri d’argento, eppure Gabriele Muccino è uno degli sceneggiatori e registi maggiormente sottoposti al giudizio implacabile dei critici.

A distanza di 18 anni dal successo cinematografico che l’ha introdotto nell’olimpo dei registi italiani, il film L’ultimo bacio, Gabriele Muccino racconta alcuni passaggi importanti della sua carriera e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Un film che rappresentava una società che oggi, come sostiene lo stesso Muccino in una intervista a Il Fatto Quotidiano riportata da Dagospia, non esiste più perché antecedente l’11 settembre. “(Ne Il Primo Bacio, ndr) i l futuro era illimitato, il mondo era pacificato, le crisi finanziarie lontane; è stata l' ultima fase nella quale proiettavamo dentro noi stessi la sfera del Novecento – ha spiegato il regista - . (poi) Il mondo si è inscurito, ed è iniziato quel rewind di cui oggi vediamo in maniera plastica gli effetti ”.

L’ultimo bacio, quindi, ha “segnato la fine di un’epoca” e i protagonisti di quella pellicola hanno rischiato di “venire schiacciati dal ruolo” che avevano nel film, regista compreso. “ Mi sono salvato grazie all' esperienza di Hollywood, altrimenti c' era il pericolo di venir cooptato dalla ripetitività – ha spiegato Muccino - . Per questo ho immediatamente iniziato a lavorare su Ricordati di me [...] (mentre, ndr) Will Smith e La ricerca della felicità sono la chiave: mi hanno sdoganato ”.