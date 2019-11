Gabriele Pippo e Silvia Tirado si sono lasciati: volano stracci sui social

La storia tra Gabriele Pippo e Silvia Tirado sembra essere definitivamente conclusa nonostante il lieto fine che li ha visti protagonisti dell’ultimo falò di confronto a Temptation Island Vip.

Gabriele, che tramite Instagram story ha scherzato invitando tutte le donne single a raggiungerlo in Piazza Duomo a Milano, ha continuato a parlare del suo lavoro nell’ambito musicale postando immagini che lo ritraevano circondato da donne in perizoma che mettevano in bella vista il loro lato b.

È bastato questo per scatenare la furia di Silvia Tirado che, sentitasi presa in giro e mancata di rispetto, ha sbottato sui social accusando l’ex fidanzato e le ragazze presenti nelle foto di quest’ultimo di sfruttare il corpo femminile nascondendo tutto dietro finti motivi di lavoro. “ Ma dai, promuove la sua musica...Io sono schifata, ho mandato giù tutto questo – ha scritto la giovane sui social commentando così la foto che ritrae Gabriele al pc attorniato da nove ragazze in lingerie - . E continuate a fare le vittime. Non sapete proprio che vuol dire il rispetto per la donna. La donna viene strumentalizzata come attenzione per una canzone ”.

Le Instagram story di Silvia Tirado non sono passate inosservate a Gabriele Pippo che, dal canto suo, non ha utilizzato termini gentili nei confronti della ex fidanzata. Solo qualche ora fa, infatti, il giovane imprenditore è tornato sui social rivolgendosi direttamente a Silvia e al suo percorso nel villaggio di Temptation Island Vip. “ Senti bella, ma ora che stai da sola, non ti va di uscire con il single Valerio come quando stavi con me? - ha detto Gabriele - . Così ti manda affanc...o due volte, no?! ”.

Sentitasi pesantemente offesa, la Tirado ha postato delle nuove Instagram story in cui lascia intendere di essere stata maltrattata dall'ex compagno nonostante il perdono televisivo a conclusione del reality show di cui sono stati protagonisti. “Ringrazio tutte le persone che mi stanno vicino in questo momento. Persone che hanno capito realmente come sono - ha scritto lei - . Credo che nessuna donna meriti quello che sto passando io [...] Quando si perdona una persona pentita, si perdona e basta, non si gioca con i suoi sentimenti. Né tanto meno gli si manca così tanto di rispetto...”.