Gabriele Sabani: "Tutti mi dicono che somiglio tanto a papà"

Momento di grande commozione a Domenica in, quando per ricordare la straordinaria figura di Gigi Sabani, arrivano in studio il figlio Gabriele e la compagna di Gigi, Raffaella Ponzo.

Raffaella, giornalista e attrice, scoprì solo una settimana dopo la morte di Sabani, di aspettare un figlio da lui. “U n figlio che volevamo entrambi - racconta - anche se io mi sentivo già che lo aspettavo" . Arriva così Gabriele che nonostante non abbia mai conosciuto il papà, è emozionantissimo mentre la Venier gli mostra molti filmati di Sabani.

“ Sin da piccolo gli ho fatto vedere i video e i filmati del papà, glielo ho fatto conoscere con il sorriso e voglio che lui del papà abbia questa immagine ” racconta Raffaella alla Venier.

“ Tante volte ci fermano pure ” dice Gabriele “ Le vecchiette nella piazzetta dove gioca a pallone - continua Raffaella - gli dicono sempre assomiglia al papà ”. La Ponzo è stata l’ultima compagna di Sabani, il loro è stato un grande amore interrotto troppo presto dalla prematura scomparsa dell'imitatore.

Visto che oggi è il compleanno di Gabriele, “zia Mara” gli fa una sorpresa, regalandole un videomessaggio dell’allenatore della Fiorentina Montella e una maglia della Fiorentina, squadra di cui Gabriele è tifosissimo, che indossa subito. Ma non è finita qui, arriva anche una grande torta e Gabriele soffia le candeline tra gli applausi del pubblico che si alza in piedi in ricordo del papà.