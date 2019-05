Gaetano Arena fa infuriare la d'Urso: "Hai raccontato dettagli intimi di Erica"

Nella Casa del Grande Fratello 16 Gaetano Arena ed Erica Piamonte hanno avuto un flirt, ma l’aitante gieffino si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che hanno fatto infuriare Barbara d’Urso.

Nonostante l’approccio fisico con la ragazza, Gaetano ha rivelato agli altri concorrenti del GF16 di non provare nulla nei confronti di Erica se non semplice attrazione per la sua estetica. Arena, però, non si è limitato a definire la coinquilina solo bella, ma si è spinto oltre confidando agli altri compagni di Casa dei dettagli intimi riguardanti la Piamonte. Anche gli altri concorrenti del Grande Fratello hanno definito questo comportamento poco signorile e indelicato, ma Barbara d’Urso ha scelto di non soprassedere e ha rimproverato violentemente il ragazzo in diretta tv.