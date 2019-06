Gaffe per Giulia De Lellis: "Sapete tutti dove sono nata"

Piccola gaffe per Giulia De Lellis che, ospite di una conferenza, ha dato per scontato che tutti conoscessero la sua carriera, ma le perplessità dei presenti l’hanno costretta a scusarsi.

Influencer da 4milioni di follower, Giulia ha mosso i primi passi a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, dove partecipò in qualità di corteggiatrice: qui ha conosciuto Andrea Damante, l’uomo che è stato il suo fidanzato per tre anni e che “avrebbe sposato se non fosse finita malissimo”. Ospite di una conferenza Agorà, la De Lellis si è confrontata con i presenti parlando del suo percorso nel mondo social, ma ha dato per scontato che tutti conoscessero “dove è nata” come personaggio.