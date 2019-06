La gaffe hot di Caterina Balivo che ha fatto sbottare Giorgio Mastrota

La tensione si è tagliata a fette nella scorsa puntata di Viene Da me, il talk show di Caterina Balivo. Come ha riportato Libero, una gaffe hot ha scatenato le reazioni del pubblico e di Giorgio Mastrota, ospite d’eccezione. Il re delle televendite, intervistato dalla solare conduttrice, ha rivelato dettagli sulla sua vita privata che hanno però scatenato battute da parte della Balivo, ritenute decisamente fuori dagli schemi.

"Perché ti tira ancora?" Ma la provocazione non subisce l’effetto sperato. Caterina Balivo esordisce in questo modo quando Giorgio Mastrota afferma di essere pronto a diventare padre ancora una volta. Il conduttore ha glissato saggiamente e subito ha sviato il discorso, raccontato quanto è bello essere padre e, soprattutto, quando è bello essere legato a una donna come Floribeth Gutierrez. Mastrota inoltre afferma che sta pensando seriamente di sposarsi per la seconda volta. E la Balivo cinguetta, forse anche ingenuamente: "Il tuo matrimonio è finto quanto quello di Pamela Prati e Mark Caltagirone". Mastrota non resiste e sbotta pesantemente nei riguardi della conduttrice. "Ma a te cosa te ne frega?" Termina lì il botta e risposta, sotto lo sgomento del pubblico. "Sogno di condurre un altro tipo di programma, non solo televendite. Magari Linea Bianca", afferma subito dopo. Ma la gaffe hot e spregiudicata di Caterina Balivo non è passata inosservata dal pubblico del web, tanto è vero che da alcuni è stata definita "grezza" .