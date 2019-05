La gaffe di Mara Venier: "Sentivo qualcosa dietro, ma non lo vedevo". Imbarazzo ad Amici

Mara Venier è davvero una delle signore della televisione italiana. Che sia conduttrice o ospite di un programma sa benissimo come catalizzare l'attenzione del pubblico. Ieri sera, ad esempio, è stata ospite di Amici di Maria De Filippi. Lei e Gerry Scotti hanno fatto divertire il pubblico in studio e a casa. La serata è stata ricca di colpi di scena. Ma un momento in particolare ha fatto scoppiare a ridere il pubblico. Quale?

Quando Maria De Filippi le ha chiesto di intervenire, ma Mara Venier è rimasta incastrata con il microfono. "Sentivo qualcosa dietro. Mi piace moltissimo (riferito a Vincenzo, ndr) Maria. Stava dietro... il microfono. Non lo vedevo, ma lo sentivo. Va beh, io adoro Vincenzo. Maria, Maria, Maria", ha urlato (ridendo) la Venier. Maria De Filippi è scoppiata a ridere, talmente tanto che si è piegata sul palco.

"Ma tu ti rendi conto?", ha ribattuto fra le risate la padrona di casa. "Maria, mi siete mancati tanto", ha concluso Mara Venier. E così un momento di imbarazzo ha finito per coinvolgere tutti... Ma proprio tutti