Gallinari ed Eleonora Boi "vivi per miracolo" dopo la cena in un ristorante italiano di Oklahoma City

Eleonora Boi da qualche tempo si trova negli Stati Uniti, precisamente a Oklahoma City. È qui che da quest'anno gioca il suo fidanzato Danilo Gallinari, campione di basket. Milita negli Oklahoma Thunder nella più prestigiosa lega cestistica mondiale, la NBA e in queste prime partite ha già dimostrato di avere un'ottima condizione. Forse il merito è anche della vicinanza della sua bellissima fidanzata, che ha momentaneamente messo in pausa gli impegni lavorativi in Italia per stare accanto al suo uomo.

Gallinari è spesso impegnato con la squadra ma appena è possibile i due si ritagliano del tempo per stare insieme, come è successo qualche sera fa, quando hanno deciso di esplorare la città che li ospita. Hanno deciso di cenare in un ristorante italiano di Oklahoma City ma, come raccontato nelle loro storie, l'esperienza non è stata esaltante. Chiunque viaggia all'estero sa che è sempre meglio affidarsi alla tradizione gastronomica locale, piuttosto che farsi prendere dalla nostalgia e andare alla ricerca dei sapori di casa.

Forse a causa dell'eccessiva lontananza o forse per capire se potessero trovare un angolo di Italia a Oklahoma City, Danilo Gallinari ed Eleonora Boi ci hanno comunque provato ma, a giudicare dal loro racconto, l'esperienza non è stata esaltante per la coppia. “Diciamo che gli zii cucinano bene, ma solo quelli italiani”, ha scherzato Gallinari, riferendosi al nome del locale. A rincarare la dose ci ha pensato la sua fidanzata Eleonora, che ha ribattuto: “Siamo vivi per miracolo.”

Probabilmente è un'esagerazione quella della giornalista sarda, però, rende bene l'idea. Probabilmente non torneranno più in quel ristorante e, forse, rinunceranno all'eroica impresa di trovare un ristorante italiano all'altezza delle loro aspettative nella bellissima Oklahoma City.