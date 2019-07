Il web in tilt per Ludovica Valli

Ludovica Valli non ci pensa due volte quando di tratta di alzare la temperatura sui social. Infatti, l’ultimo scatto che ha condiviso su Instagram ne è l’ulteriore conferma e, ancora una volta, l’ex tronista di Uomini e Donne lascia i suoi tanti follower a bocca aperta.

Sempre molto attiva sui social, la modella ha deciso di condividere con i suoi fan una foto a dir poco mozzafiato. Nel post on questione, Ludovica si scatta un selfie mentre è in ginocchio sopra il tappetto della sua camera con vista a Ibiza. Coperta solo da un bikini, posa a gambe aperte mentre si tira su il suo slip sgambatissimo e mette in bella mostra il lato B scultoreo, frutto del suo costante e duro allenamento.

Lo scatto in poco tempo ha spopolato nel web, con like e commenti entusiasti a non finire. “La perfezione” , “Sei qualcosa di unico” e “Sei strepitosa” , scrivono in molti. C’è poi chi, invece, fa ironia su una dieta mai iniziata nonostante l’estate sempre più vicina e commenta così: “Sei il mio obiettivo a partire da settembre!” .

Tuttavia, davanti alle continue critiche che gli hater le rivolgono per il fatto di promuovere uno stile di vita non sano, alcuni utenti scrivono: “Alla faccia di chi ti rompe le palle sempre con i soliti discorsi! Sei stupenda!“ . Fortunatamente, Ludovica ha ormai imparato a farsi scivolare tutto e non pensare alle malelingue.

