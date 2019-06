Gay Pride, ecco perché Marco Carta non è stato l'ospite d'onore

Prima delle ben note vicende giudiziarie che lo hanno visto proptagonista della cronaca di questi ultimi giorni, Marco Carta era stato invitato a essere il padrino del Gay Pride di Modena. Ma già prima del suo fermo giudiziario, con l'accusa di furto, le cose tra lui e l'organizzazione del Gay Pride di Modena non andavano per nulla bene. Anzi. Ogni rapporto si era già bruscamente interrotto.

Come rivelato su Facebook dall’organizzatore Matteo Giorgi, il cantante sardo, dopo estenuanti trattative, non avrebbe accettato l’invito perché pretendeva una cifra troppo alta, del tutto fuori budget.

“ Leggo molti che dicono che bisognerebbe empatizzare con l’affaire Marco Carta, senza sfottò, prese per il culo, ecc. ecc.: il ragazzo ha chiaramente un problema - continua Giorgi nel suo sfogo suo social -. Vorrei davvero cercare di comprendere meglio, ma poi ho guardato la sua intervista con quel tono strafottente, rievocato i racconti che si fanno nell’ambiente su certe sue seratine abbastanza 'movimentate' e davvero mi è passata la voglia ".