Gelo in studio a Vieni da Me: Giovanni Conversano chiede la mano della compagna ma lei non dice "sì"

Momenti di imbarazzo generale nel corso della puntata odierna di Vieni da Me. L'ex tronista Giovanni Conversano e la storica fidanzata Giada Pezzaioli sono tra i protagonisti della trasmissione di Caterina Balivo. Dopo una chiacchierata sulla loro storia d'amore, lunga nove anni, ecco il colpo di scena. Conversano, mazzo di fiori alla mano, si inchina davanti alla compagna e inizia una dichiarazione d'amore in piena regola. Come sarebbe andato a finire il discorso molti telespettatori se lo aspettavano, ma non certo la risposta. " Ti prometto che ti starò sempre vicino - esordisce Giovanni Conversano - come hai fatto tu, che imparerò a cucinare e cercherò di essere meno rompiscatole di quello che sono, ma soprattutto voglio sposarti ".

Giada Pezzaioli, visibilmente emozionata si asciuga le lacrime ed esclama: " Addirittura....grazie amore (dei fiori), adesso possiamo sdrammatizzare questa situazione di imbarazzo totale? ". Una risposta tutt'altro che scontata, che ha fatto letteralmente calare il gelo in studio. Anche la padrona di casa sottolinea la mancata risposta e chiede conferma alla Pezzaioli: " Cioè non ho capito, ma non ho sentito la domanda? ". Assist perfetto per Giovanni Conversano che, per la seconda volta, domanda a Giada se vuole sposarlo.