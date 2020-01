Gemma Galgani riparte: "Sono anni importanti. Non si sprecano"

Anno nuovo, vita nuova. La dama più chiacchierata del trono over ha fatto sapere pubblicamente di aver voltato pagina, nel suo privato. Il 13 gennaio è stata trasmessa la nuova puntata del trono over 35, che ha visto indiscussa protagonista Gemma Galgani. E nel nuovo appuntamento tv del dating-show di Maria De Filippi, la regia ha mandato in onda un video contenente le esclusive immagini di uno sfogo, che la dama torinese ha avuto di recente, dopo aver chiuso i rapporti con il corteggiatore Juan Luis Ciano.

L'italo-venezuelano aveva dichiarato in studio che non ci fosse chimica, nel suo rapporto instaurato con Gemma. Inoltre, sempre in studio, Juan era stato accusato da Armando Incarnato di avere frequentazioni parallele alla sua conoscenza avviata al trono over con la Galgani. Tutti motivi per i quali Gemma ha deciso di buttarsi alle spalle la sua conoscenza avuta con il venezuelano naturalizzato italiano.

"Non so da che parte cominciare- sono le parole che Gemma ha speso nell'ultimo sfogo registrato nel backstage di Uomini e donne, dopo aver chiuso con Juan-. La cosa che mi dispiace di più è che mi abbia tolto l'entusiasmo, questa cosa me l'ha tolta. E non la ricostruisci subito così, in un attimo".

Poi, passa a silurare l'opinionista veterana della trasmissione, Tina Cipollari: "Lei è stata di una cattiveria infinita, proprio. Lei è un'opinionista, ma deve anche avere una certa sensibilità. Anzi dovrebbe dire 'complimenti Gemma, brava, perché tu ci metti sempre l'anima, lo spirito e sei d'esempio a tutte. Per tutto quello che fai'". Nello sfogo, inoltre, Gemma ha espresso in lacrime il suo buon proposito maturato per il nuovo anno: "L'unica cosa che voglio è ritrovare il mio entusiasmo. Questo sì, fa parte di me, è una parte fondamentale della mia vita. Soprattutto a quest'età. L'ho detto, sono anni importanti. Sono anni preziosi. Non si sprecano così. Vedremo come andrà".

Dopo aver assistito con attenzione alle immagini dell'ultimo filmato, registrato da Gemma Galgani nel backstage del format, Tina ha sentenziato duramente sulla dama torinese: "Lei ha detto che si sente derubata di tempo e sogni, che ha perso l'entusiasmo, ma nel giro di poche ore si innamorerà di un altro".

Gemma Galgani e i due nuovi corteggiatori

In puntata è emerso che Gemma abbia fatto già la conoscenza di due uomini: Walter e Marcello. Con il primo la Galgani aveva di recente avuto un incontro presso il posto in cui lavora, a teatro, al termine del quale l'uomo aveva però riservato un due di picche alla torinese dichiarando di essere intenzionato ad avere solo un'amicizia con lei, per poi ripensarci nella nuova puntata. Con Marcello, invece, Gemma ha ad oggi instaurato una conoscenza di tipo telefonica. Ma anche altre due donne del parterre femminile di Uomini e donne, oltre a Gemma, sono in possesso del numero del cavaliere: Anna e Antonella.