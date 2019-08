Gennaro Lillio e Francesca De André si sono detti addio

Dopo le voci della crisi, è arrivata la conferma della fine della relazione tra Francesca De André e Gennaro Lillio, una delle coppie formatesi all'interno della casa del Grande Fratello 16. Le storie condivise dai due ragazzi nella giornata di domenica avevano messo in allarme i loro seguaci, che oggi hanno appreso della separazione attraverso le parole del modello napoletano.

“ Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è giunta ormai al capolinea, ho preso questa decisione una settimana fa e a oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta. Non ci sono mai stati calcoli e strategie ma solo amore che per me va al pari passo col 'Rispetto' ”, scrive Gennaro Lillio in una storia pubblicata poche ore fa.

Il ragazzo poi continua: “ C'ho provato illudendomi che l'amore possa cambiare le persone ma i proverbi cinesi insegnano 'Chi nasce tondo non muore quadrato'. ” A leggere solo queste parole non si capiscono i motivi per i quali Gennaro Lillio abbia deciso di interrompere la sua relazione con Francesca e per questo motivo il ragazzo ha deciso di allegare alla sua storia anche uno screenshot, che per chi ha seguito il Grande Fratello 16 vuol dire molto. Il modello ha inserito l'immagine di una schermata di Instagram in cui si legge che Francesca De André ha iniziato a seguire Giorgio Tambellini, il suo ex.

Tra la figlia di Cristiano e l'imprenditore toscano erano volati stracci all'interno della Casa e si erano alzati molto i toni della discussione. Lui pare abbia tradito ripetutamente la De André mentre lei era nella Casa e questo era stato il motivo che li aveva portati alla separazione. In queste settimane probabilmente qualcosa è cambiato e la ragazza si è riavvicinata al suo ex fidanzato, circostanza che pare abbia fatto infuriare Gennaro Lillio. Probabilmente è questa circostanza che ha spinto il modello napoletano a parlare di mancanza di rispetto nei suoi confronti da parte di Francesca De André, che per ora non ha ancora replicato.