Gennaro Lillio spiazza in radio: "Francesca De André e il suo ex di nuovo vicini"

Dopo essere diventato un protagonista della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Gennaro Lillio è tornato a parlare della sua rottura avvenuta con l'ex gieffina Francesca De André. I due ormai ex concorrenti del Gf16, Francesca e Gennaro, avevano avviato la loro frequentazione tra le mura della casa più spiata d'Italia e il loro rapporto cominciava a consolidarsi quando la De André era venuta a conoscenza di un tradimento subito da parte del suo fidanzato storico, Giorgio Tambellini. Ma, tra i due ex gieffini, non è durata molto. Infatti, intorno allo scorso 10 agosto Francesca e Gennaro hanno ufficialmente preso strade diverse, lasciando i loro fan attoniti.

E, in un nuovo intervento radiofonico registratosi a Radio Radio, nel corso del programma condotto da Grazia Di Miceli, Non succederà più, Gennaro ha rilasciato delle nuove dichiarazioni sulla separazione dalla sua ex, che - a detta sua- non è stata causata da un tradimento: "No, assolutamente no, non c’è mai stato. La nostra relazione è terminata il dieci di agosto, dopo qualche settimana o otto giorni lei ha avuto il chiarimento con il suo ex". Così, in radio l'ex di Lory Del Santo ha palesato di aver il dubbio che Francesca e il suo ex siano tornati a fare coppia.

Gennaro Lillio spiazza dopo il Grande Fratello 16

Gennaro Lillio, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 16, non è certo che i sentimenti dichiarati da Francesca De André nei suoi riguardi fossero veritieri e sospetta che la sua ormai ex sia di nuovo molto vicina al suo fidanzato storico, Giorgio Tambellini. "Noi non sappiamo se loro stanno insieme o no - ha dichiarato infatti Lillio, parlando alla speaker Di Miceli-. Però io ti dico che a oggi non ho nessuna relazione, nessun legame con nessuna donna. Dopo un mese non riesco a legarmi con un’altra donna".

