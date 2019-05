George, Charlotte e Louis, i principini con i piedi scalzi nel parco

Kate Middleton, in questo periodo è stata un po’ "oscurata" dalla nascita di Archie, ma torna alla ribalta delle cronache di tutto i mondo con un’iniziativa davvero interessante. Ha infatti progettato insieme ad un gruppo di esperti un vero e proprio parco giochi immerso nella natura che verrà aperto al pubblico domani.

Trattandosi di un parco giochi, aveva però bisogno di bambini per testarlo, e chi meglio dei sui tre figli? Per questo prima che il parco aprisse al pubblico, ha passato una giornata insieme a William e ai suoi tre figli a giocare nel verde. Ed è così che i tre principini si sono letteralmente scatenati togliendosi addirittura le scarpe per giocare vicino al ruscello, o tra i giochi di corda sparsi dentro la verde tenuta.

“ I bambini - ha detto un collaboratore di Kate - sono sempre stati al centro di questo progetto ”. I principini hanno raccolto molti ramoscelli, che sono poi serviti per accendere un fuoco. Il giardino Back to Nature, progettato da Kate insieme agli architetti paesaggisti Andree Davies e Adam White è uno spazio boschivo per famiglie e per chiunque voglia rientrare in contatto con la natura.

Lo scopo che ha voluto perseguire la Principessa è evidenziare i benefici che il mondo della natura apporta al fisico e alla mente. Questo perché prima di iniziare la progettazione, Kate ha avuto modo di toccare con mano, incontrando molte persone, di come alcuni problemi mentali e di dipendenze derivano dall’infanzia.

In un’intervista che andrà in onda stasera sulla BBC, Kate dice: “ Sento davvero che la natura e l’essere interattivi all’aria aperta portano enormi benefici al nostro corpo e alla nostra mente, in particolare ai bambini. Spero davvero che questo bosco - continua - possa essere un luogo dove le famiglie possano trascorrere tanto tempo insieme ”.

All’interno del parco anche un omaggio a Lady Diana con i suoi fiori preferiti, “non ti scordar di me”, presenti anche nella foto dei piedini del piccolo Archie.