George Clooney per beneficenza mette in palio un pranzo a Como con lui e sua moglie

Per raccogliere donazioni per la “Clooney Foundation for Justice” che si batte contro le violazioni dei diritti umani nel mondo, George Clooney ha pensato di mettere in palio un pranzo con lui e sua moglie Amal nella loro splendida residenza sul lago di Como.

Sebbene la causa sia molto nobile, tutto lo spot di lancio è incentrato sull’ironia.

“ Ciao, sono il marito di Amal Clooney, mi chiamo George, e vorremmo invitarvi a venire con noi sul lago di Como ", dice l’attore prima di rivolgersi al regista chiedendogli: “ Sei sicuro che sia così che vuoi che dica, vero? ”.

L’uomo gli risponde: " Certo George! La gente ama davvero Amal. È su questo che dobbiamo puntare! ”

Annuendo, Clooney riparte: “ OK allora. A beneficio della “Clooney Foundation for Justice” stiamo invitando te e un ospite di tuo gradimento a un doppio appuntamento con Amal, un avvocato di fama mondiale sui diritti umani, professore di giurisprudenza e un pensatore di primo piano sul concetto di giustizia nel mondo e me ... un attore ”, aggiunge, scherzando.



Ma non è finita qui: “ Usate la fantasia: tu e Amal, il vino in mano a discutere di importanti questioni planetarie mentre suo marito, io, vi serve tranquillamente il pranzo ”.

Grazie alla piattaforma Omaze il video è online e da oggi parte il countdown per chi fosse interessato: 46 giorni.



Chiunque lo desideri può partecipare all'asta e godersi un appuntamento da sogno con i Clooney nella loro lussuosa villa sul Lago di Como.

L'esperienza include jet privato per andata e ritorno per due, hotel a 4 stelle e pranzo con George e Amal con il meglio di vini, salumi e formaggi della più grande tradizione gastronomica italiana.

Tutto il ricavato andrà alla Fondazione voluta dall’attore per combattere contro le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo.

Basta andare su omaze.com/clooney per tentare la fortuna.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?