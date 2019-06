George Clooney: "I miei figli? Mi chiamano zebra e non capisco perché"

Il 29 settembre si avvicina e George Clooney e sua moglie Amal si preparano a festeggiare nel più romantico dei modi il loro quinto anniversario di matrimonio. E, a detta di vari insider, i due sembrano sempre più legati che mai. In una recente intervista rilasciata al Mail Online, il divo ha parlato della sua relazione con la bella e impegnata avvocatessa 41enne, di quanto la ami e la ammiri perché è una donna straordinaria.



" E hanno detto che non sarebbe durato! " ha scherzato George, ricordando le tante perplessità che accompagnarono gli esordi della loro relazione. Ha poi aggiunto ridendo: " Non posso immaginare di essere più innamorato di lei di quanto lo sia adesso e non riesco a immaginare qualcuno di cui essere più orgoglioso ”. La coppia ha due figli gemelli di 2 anni, Ella e Alexander, nonostante l'attore in passato avesse giurato alla stampa che mai e poi mai avrebbe voluto figli.

“ Quel mantra di non avere figli non ha funzionato... che posso dire?! Meglio così ” ha scherzato l'attore. “ Il fatto è che a un certo punto Amal è entrata nella mia vita e l'impossibile e l'assurdo per un tipo come me sono diventati obiettivi naturali ” ha concluso l'attore, rivelando che i suoi gemelli curiosamente non amano chiamarlo “papà” ma “zebra”.



Finora né lui né la moglie sono ancora riusciti a venire a capo dell'arcano che però li diverte moltissimo, così non li correggono perché ci penserà l'età a farlo e poi che siano così piccoli e già così creativi per i Clooney, qualunque sia il motivo, è davvero simpatico.



