George Clooney "invecchiato" dopo cinque anni di matrimonio

Solo quattro giorni fa, George Clooney e Amal Alamuddin hanno festeggiato il loro quinto anniversario di matrimonio. In questi cinque anni sono successe tante cose e il tempo sembra essere volato, forse un po’ troppo. Immortalati all’uscita di casa a New York dai fotografi, l’attore è apparso leggermente trasandato e molto invecchiato, con un barbone poco curato, stile “Babbo Natale”.

George Clooney in realtà ha solo 58 anni, e prima di diventare il maritino perfetto, è stato probabilmente l’uomo più desiderato di Hollywood. Il suo capello brizzolato e lo sguardo seducente hanno fatto breccia nel cuore di milioni di fan, probabilmente le stesse che ora non hanno approvato il cambio di “stile”. La polo e il jeans lo fanno sembrare uno dei tanti e tutta questa barba bianca dona almeno una decina di anni in più all’attore.

Per fortuna sembra che questi cambiamenti abbiano vita breve: sono legati a esigenze di scena. In questo periodo George Clooney è impegnato sul set del nuovo spot pubblicitario della Nespresso, dove probabilmente si è diretto subito dopo l’incontro con la moglie Amal. Da anni l’attore è il volto del celebre marchio di caffè e ogni volta regala al suo pubblico televisivo degli sketch sempre originali e molto divertenti. Finite le riprese della nuova pubblicità, spariranno anche gli anni in eccesso.

Al contrario l’avvocatessa per i diritti umani più famosa del mondo, ora impegnata nella difesa di Julian Assange, ha sfoggiato un look da “ragazzina”: capelli vaporosi, giacca nera, magliettina fucsia, mini-minigonna, stivali, maxibag con frange e occhialoni da sole. Per Amal Alamuddin, 41 anni, il tempo non sembra essere mai passato, anzi i cinque anni di matrimonio, così come la nascita dei suoi gemellini, Ella e Alexander, le hanno dato una marcia in più. Alla fine, le coppie migliori e più durature sono quelle che si compensano, anche nel look.