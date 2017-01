"George Michael si è suicidato": i tweet del compagno Fadi Fawaz

"Io e George Michael siamo stati insieme finché non l'ho trovato morto nel letto. L'unica cosa che George voleva era morire. Ha provato diverse volte a uccidersi e alla fine ci è riuscito. Ci amavamo molto e siamo stati insieme quasi 24 ore al giorno", così Fadi Fawaz, fidanzato del cantante, su Twitter.

Il compagno della pop-star degli anni '80, morta per un arresto cardiaco la mattina di Natale, lascia intendere che George Michael si sia suicidato perché l'unica cosa che desiderava era morire e che avrebbe tentato diverse volte di togliersi la vita.

Pochi minuti dopo la loro pubblicazione, i tweet di Fawaz sono stati cancellati, così come il suo account Twitter, ma il breve passaggio in rete non è passato inosservato ai fan e alla stampa inglese, che ha divulgato immediatamente la notizia.

L'autopsia

Intanto, i risultati dell'autopsia sul corpo di George Michael non hanno dato un riscontro definitivo. Gli esami parlano di "morte inspiegabile, ma non sospetta", ridimensionando dunque i sospetti di overdose che erano stati ipotizzati dalla stampa britannica qualche giorno prima e peraltro smentiti con forza dai familiari. Alla luce delle nuove rivelazioni di Fawaz, arrivate come uno sfogo una settimana dopo la morte del cantante, saranno inevitabilmente necessarie nuove indagini per comprendere se davvero i sospetti del compagno sono fondati.

Il funerale

"Elton potrebbe cantare per i funerali di Michael come fece per quelli della principessa Diana", ha scritto nei giorni scorsi il Daily Mirror. La notizia non è stata ancora confermata ma, in ogni caso, di funerali sembra che ce ne saranno due: una cerimonia in forma privata, a cui prenderanno parte soltanto i familiari e le persone a lui più vicine, tra cui il suo compagno Fadi Fawaz, che lo ha trovato senza vita nel letto dell'abitazione di campagna nell'Oxfordshire, la mattina di Natale. E poi ci sarà una cerimonia pubblica, aperta ai fan che dal 25 dicembre continuano a manifestare cordoglio, in particolare davanti alla sua casa di Londra, su The Grove, strada di lussuose residenze nel quartiere di Highgate. Delle date ancora non si hanno notizie.