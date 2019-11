Georgette Polizzi, l’amara confessione: “Non potrò mai avere figli”

La vita di Georgette Polizzi assomiglia ad un romanzo: la fashion stylist, ex concorrente di Temptation Island, ha raccontato alcuni tristi episodi che l’hanno segnata e rivelato di aver scoperto da poco di non poter avere dei figli.

Georgette, divenuta nota al pubblico da casa in seguito alla sua partecipazione al reality show dei sentimenti cui prese parte insieme a Davide Tresse, suo attuale marito, si è prestata per una lunga intervista con Gabriele Parpiglia per Seconda Vita, programma in onda su Real Time. Ripercorrendo alcuni dei momenti più importanti della sua vita, ha parlato della morte tragica della madre, avvenuta per mezzo del compagno che, attualmente, è un omicida a piede libero, e del razzismo di cui è stata vittima quando era piccola. “ Da piccola ho subito razzismo. A scuola mi tiravano i sassi in testa per via del mio colore della pelle – ha raccontato la Polizzi - . Ero sola. Mio padre non c’era perché ci aveva abbandonato e mia madre soffriva di depressione. Poi a sedici anni, il suo ex compagno l’ha uccisa e oggi è un assassino a piede libero ”.