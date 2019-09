Georgia Viero torna in tv: è la nuova conduttrice del Processo del Lunedì

Georgia Viero è una conduttrice televisiva, showgirl e attrice argentina che si sta facendo strada sul grande schermo in Italia. La 35enne di Buenos Aires è stata la valletta per tre stagioni, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, del Processo del Lunedì in onda su 7 Gold che riprenderà dopo la pausa per le nazionali lunedì 16 settembre. Accanto a Maurizio Biscardi, padrone di casa del famigerato programma lanciato e ideato dal padre Aldo, ci sarà proprio Georgia promossa ora alla conduzione: "Sono felicissima di questa nuova avventura: porterò con me la preziosa esperienza fatta accanto al grande Aldo Biscardi". Non solo la bellezza della Viero, nell'angolo social ci sarà la bellissima Vittoria Castagnotto.

Georgia è pronta per affrontare questa nuova avventura e ha voluto esprimere la sua gioia sui social con una Story su Instagram che non lascia spazio ad interpretazione: "Ora è ufficiale, ci sono mille emozioni e pensieri che mi accompagnano...torno a condurre, con il massimo del cuore". Contento di questa scelta Maurizio Biscardi che ha parlato della nuova stagione del Processo: "Sarà una trasmissione che si ispira alle fortunate edizioni degli scorsi anni, ma anche proiettata in avanti, con molte novità Come il VAR che quest’anno, per i verdetti finali in studio, si avvarrà della collaborazione dei telespettatori".

Georgia è molto attiva sui social dove ama postare foto e video che la ritraggono nella vita quotidiana ma anche in quella lavorativa. L'argentina vanta oltre 11.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante istantanee e per mettere like agli scatti che la ritraggono in atteggiamenti sensuali ma non volgari. La conduzione del Processo, sicuramente, le darà ancora maggiore visibilità e farà crescere il numero dei suoi seguaci che vanno crescendo giorno dopo giorno.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?