Georgina Rodríguez: "Ronaldo? Lo amo ma non lo sposo"

Georgina Rodríguez ha aperto le porte della sua casa di La Finca,a Madrid, per ospitare la troupe del programma “È già mezzogiorno” su Telecinco e mostrarsi per com'è realmente quando non è sotto i riflettori.

La fidanzata di Cristiano Ronaldo, intervistata dalla giornalista Iván García, durante l’intervista ha dichiaratoche, pur essendo semprein viaggio per il suo lavoro di modella, resta una donna la cui priorità resta la sua famiglia.

“ I miei viaggi sono lampo per la mia famiglia. Vadoe torno in continuazione. Cerco di fare tutto molto velocemente perchè non vedo l'ora di tornare dai miei figli. Ad esempio quando sono al trucco non faccio che chiamarli ed è una cosa che le mie Eva e Alana amano molto ", ha detto la fidanzata dell'asso della Juventus.

" Ho sempre immaginato di essere una donna felice con un marito e i dei figli, ed è in fondo quello che ho già: figli meravigliosi e un uomo che mi ama, si prende cura di me e mi ammira molto ”, ha spiegato, ma guai a parlarle di nozze con Cristiano Ronaldo.

Il matrimonio sarebbe il coronamento perfetto per la loro splendida storia d’amore, ma Georgina nell'intervista mette subito le mani avanti e spiega: “I o amo Cristiano. Mi prendo cura di lui, lo adoro, lo ammiro, è una bravissima persona e sono felice di condividere la mia vita con lui. Ma niente nozze. Per ora il matrimonio non è assolutamente nei nostri piani ”.

Infine, a proposito delle delle voci che la vogliono in dolce attesa ha risposto con una battuta: “ Avrò la gravidanza dell’elefante se non smetto di mangiare. Ma non resisto, io adoro mangiare! ”, ha concluso.



