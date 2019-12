Georgina Rodriguez, carezze al suo Cristiano Ronaldo: "Sei il numero uno"

Cristiano Ronaldo non è riuscito a vincere il suo sesto Pallone d'Oro che è invece andato a finire nella bacheca del collega-rivale Lionel Messi. Il fuoriclasse portoghese ha dunque deciso di non presenziare alla premiazione della Pulce avvenuta a Parigi e ha partecipato al Gran Galà del calcio dove ha ricevuto il premio come miglior giocatore della stagione 2018-2019. Modric e van Dijk hanno punto l'ex United e Real Madrid suscitando la rabbia della sorella Katia che ha riservato una risposta al vetriolo al difensore olandese del Liverpool.

La madre di CR7 ha riservato una carezza al proprio figlio: "Per noi sei tu il vincitore", mentre la sorella della sua fidanzata Georgina Rodriguez, Ivana, ha postato su Instagram un lungo post in difesa del cognato: "Due anni consecutivi senza guardare ai fatti, ai titoli, alle presenze, alla realtà. Ma non rimaniamo zitti contro le ingiustizie. Niente potrà contro Cristiano Ronaldo!!! Lo fanno perché è il migliore e il più forte, il che lo rende un rivale che è meglio tenere meno felice perché li spaventa… Paura di applaudire colui che dimostra più passione e dedizione! Ci godremo il modo in cui ci godiamo ogni partita, gioco, gol. Cristiano è uno spettacolo sul campo, è motivazione, è ispirazione!!! Andiamo più forti! Per continuare a dimostrare chi è il NUMERO UNO di tutti i tempi".

Mancava la carezza da parte della sua sexy fidanzata che puntualmente è arrivata con un lungo post su Instagram: "Incomparabile, inarrestabile, coraggioso, non conformista. Lo dicono numeri e titoli, di tutto sei il protagonista con i migliori risultati. Hai vinto la Nation League, la Coppa Italia, il campionato di Serie A, sei stato il miglior giocatore della Serie A, tra gli altri. Ma per fortuna né i premi né i titoli parlano per te, anche se ne hai molti. Ciò che parla meglio di te sei tu stesso, la tua passione, la tua fame di migliorarti, la tua amicizia, perché sei l’ispirazione nel calcio e nello sport per milioni e milioni di persone. Non hai paura delle sfide, lasci la tua zona di comfort e continui a superare te stesso e mostri al mondo come essere il numero 1. Ti amo".

Il suo post su Instagram ha raccolto nel giro di poche ore oltre 740.000 like e una serie infinita di commenti. Solitamente Georgina riscuote molto più successo con le sue istantanee sexy e provocanti ma questa volta anche l'aver spezzato una lancia in favore del suo uomo ha riscosso parecchio successo con i suoi oltre 14,5 milioni di follower.

