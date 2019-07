Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si godono le vacanze

Georgina Rodriguez è forse la wag più seguita e chiacchierata del mondo del calcio. La sexy compagna del fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo, infatti, ha molto seguito sui social dove vanta oltre 12 milioni di follower: un'enormità se si pensa che tantissimi calciatori non sfiorano minimanete la cifra di seguaci raggiunta dalla bella spagnola. Georgina al momento si sta ancora godendo le vacanze in compagnia della sua famiglia, con Cristiano e i loro figli, dato che a breve inizieranno i vari ritiri delle squadre per preparare la prossima stagione.

Cristiano Ronaldo, con ogni probabilità, avrà qualche giorno in più di vacanza concessogli dalla Juventus dopo aver partecipato con successo alle fasi finali della Uefa Nations League e anche la Rodriguez si sta godendo il mare e il sole della Costa Azzurra. Georgina in questi giorni ha postato diverse foto una diversa dall'altra e l'ultima insieme ai figli ha superato il milione di like ricevendo una marea di commenti. Quelle che più sono piaciute ai suoi follower però, sono state quella in compagnia di Cristiano Ronaldo in una vasca idromassaggio e quella nel quale dove prende il sole mettendo in risalto il suo fisico mozzafiato. Nel frattempo i seguaci di Georgina continuano ad aumentare in maniera esponenziale anche se il suo fidanzato è irraggiungile con quasi 174 milioni di follower su Instagram.