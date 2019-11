Georgina Rodriguez è il segreto di Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez è una delle donne più invidiate del pianeta vista la sua relazione con il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo. Di contro, il pubblico maschile invida il 34enne di Funchal dato che la sexy modella spagnola ha un seguito notevole sui social network con oltre 14 milioni di seguaci che non perdono tempo per commentare le tante foto sensuali e mai volgari della futura consorte di CR7.

I due formano una coppia molto affiatati, hanno dei figli, ma non si sono ancora sposati e questo è il più grande sogno di Georgina e della madre di CR7 Maria Dolores. Qualche settimana fa durante l'intervista all'emittente tv Good Morning Britain l'ex Manchester United e Real Madrid aveva parlato così della possibilità di sposare Georgina: "Lei mi ha aiutato molto. E io la amo, ovviamente. Un giorno ci sposeremo, questo è certo. La nostra relazione è perfetta, lei per me è anche un’amica. Parliamo molto. Io con lei apro il mio cuore e lei fa lo stesso con me".

I due stanno insieme da oltre tre anni, dato che si conobbero nel 2016 quando Georgina faceva la commessa in un negozio di Gucci e dove rapì lo sguardo del fuoriclasse della Juventus. La 25enne nata a Buenos Aires ma cresciuta in Spagna, dunque, sogna di sposare il suo Cristiano il prima possibile con il portoghese che ha confermato come anche la madre non veda l'ora di vederlo con la fede al dito: "Questo è anche il sogno di mia madre. Quindi un giorno accadrà, perché no”.

In molti credono che la vita di Georgina sia fantastica in quanto compagna di uno dei calciatori più forti al mondo, ma lei qualche settimana fa al Sun on Sunday ha svelato: "Avere un compagno tanto famoso non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo, quello che provo per lui è più forte di qualunque altra cosa e di qualunque tipo di pressione. Insieme siamo più forti e c’è un’ammirazione reciproca".

In attesa del matrimonio, però, la coppia si gode la vita in quel di Torino insieme ai loro figli e in totale serenità. Georgina, oltre a fare la mamma quasi a tempo pieno, però, continua ad allietare la vista dei suoi tantissimi ammiratori sui social network che quotidianamente non vedono l'ora di commentare le sue tante istantanee sexy che ne mettono in risalto un fisico mozzafiato.



