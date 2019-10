Gessica Notaro e il racconto choc a Vieni da me: "Mio fratello si è tolto la vita"

La nuova puntata di Vieni da me, il format condotto da Caterina Balivo e trasmesso su Rai 1, ha avuto indiscussa protagonista l'attivista contro la violenza sulle donne nonché storica Miss Romagna 2007, Gessica Notaro.

Incalzata dalle domande della padrona di casa, l'ospite in studio è tornata a parlare della drammatica vicenda che l'ha vista diventare vittima dell'uomo che diceva di amarla, il suo ormai ex compagno storico, Edson Tavares, e ha anche ricordato il fratello Bruno, morto suicida 8 mesi dopo la morte del padre.

Nel corso della sua nuova intervista, la Notaro si è lasciata andare ad uno sfogo: "Mio fratello purtroppo non c’è più. Tutto è successo otto mesi dopo la morte di mio padre. È stata una sua scelta. Ancora non sappiamo perché ha preso questa decisione. Naturalmente mi sono fatta tante domande. Aveva solo vent’anni". Le parole spese da Gessica Notaro in studio hanno commosso la padrona di casa Balivo, alla quale l'attivista ha chiesto di non piangere: "Non dobbiamo piangere".