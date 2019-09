GF, Ambra Lombardo: “Con Kikò Nalli mancava l’intimità”

La relazione tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, nata all’interno della Casa del “Grande Fratello”, è giunta al capolinea e l’ex gieffina ha voluto spiegare in una intervista rilasciata al magazine “Nuovo” quali sono stati i motivi che hanno portato alla rottura definitiva e pare che la lontananza e le poche occasioni in cui hanno avuto modo di stare da soli abbiano giocato un ruolo significativo.

“ Di sicuro la distanza è un elemento da non sottovalutare. Io vivo a Milano e lui a Roma. Chicco è un papà a tempo pieno, i suoi figli sono piccoli e deve stare con loro, per cui fa fatica a trovare momenti per me ”, ha dichiarato Ambra Lombardo, spiegando che “ questo è stato motivo di sofferenza, perché io sono molto affettiva e passionale, ho bisogno di contatto fisico con il mio uomo ”.

Pochissima intimità, quindi. “ Ogni volta che andavo a Roma non eravamo mai soli. C’era sempre la sua famiglia, non mi sentivo libera. E Chicco è riuscito a venire da me soltanto tre volte. Abbiamo avuto davvero pochissimo tempo per stare completamente da soli ”, ha aggiunto, specificando, però, che la chimica tra di loro esiste ancora, ma a causa dei pochi momenti che possono passare da soli questa storia non può continuare.

“ L’attrazione tra noi e la nostra intimità quando c’è è bella e ci sentiamo molto felici ”, ha detto Ambra Lombardo che ha avuto poi modo di chiarire definitivamente che l’ex moglie di Kikò, l’opinionista Tina Cipollari, non ha avuto nessun ruolo nella loro decisione di lasciarsi.

“ Tina? Per me non c’è alcun fantasma, la madre dei suoi figli è una persona stabile nella sua vita. Piuttosto – ha accusato la Lombardo - è il pubblico a tirarla continuamente in ballo con continui paragoni tra di noi, compreso quello assurdo secondo cui avrei deciso di rifarmi il seno per somigliare a lei ”.



