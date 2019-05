GF, Ambra rassicura Tina Cipollari: "La stimo e può stare serena"

Continua a pensare a Kikò Nalli la bellissima Ambra Lombardo: la loro conoscenza, nata al Grande Fratello, è sfociata in un sentimento solo dopo l'eliminazione della professoressa, che ha baciato l'inquilino della casa più spiata d'Italia. Ma il comportamento di Ambra non ha convinto tutti: in particolare, Francesco, il figlio di Kikò e Tina Cipollari, non crede nella buona fede della ex gieffina. Per tale ragione, la donna ha voluto rassicurare l'opinionista di Uomini e Donne e i figli dell'hair-stylist.

"Credo che sia una reazione normale: ho già avuto compagni che avevano figli nati da precedenti relazioni, non sono nuova a questo tipo di dinamiche" , ha dichiarato Ambra al settimanale Nuovo Tv in merito a ciò che il figlio di Kikò ha detto sul suo conto, cercando di non dare troppo risalto all'accaduto. "È comprensibile l’attaccamento al padre, Francesco è spinto da un senso di protezione. Ma sono tranquilla, il tempo mi darà ragione" , ha poi proseguito la professoressa, che ha lasciato la certezza di una relazione col precedente compagno per seguire le sue sensazioni.

"Quando sono uscita dalla Casa, ho messo in gioco tutta me stessa, lasciando un compagno che mi trattava da regina e una casa meravigliosa. Le mie cose sono ancora da Marco, non le ho recuperate: per il momento vivo a casa della mia migliore amica" , ha dichiarato la Lombardo, che ha voluto prima chiarire la sua situazione con l'ex e poi baciare Nalli. "Ho abbandonato una situazione idilliaca e un uomo meraviglioso con cui avevo una storia bellissima per un salto nel buio. Ho seguito il cuore e l’istinto" , ha continuato Ambra.

"Tina Cipollari? Mi piace. Vorrei dirle che la stimo e che può stare serena, perché sono una ragazza perbene. Inoltre, non sono una donna di spettacolo, il mio mestiere è quello di professoressa: se avessi recitato così bene, sarei stata un’attrice di Hollywood" , ha poi detto Ambra riferendosi alla ex moglie di Kikò che ha voluto rassicurare circa le sue intenzioni più che serie nei confronti di Nalli. "Mi ha scritto il fratello di Kikò, dicendomi che tifa per me. Come anche sua nipote. Sono stati carini e mi hanno detto che ci vedremo presto" , ha infine dichiarato la professoressa che sa già di poter contare sull'appoggio di persone molto care a Kikò. Solo il tempo, come lei stessa ha detto, potrà chiarire la situazione.

