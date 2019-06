Gf, Audrey sbotta sui social: "Enrico? Sempre stato solo un amico"

Cosa c'è davvero tra Enrico Contarin e Audrey Chabloz? I due ex inquilini della casa del Grande Fratello negli ultimi giorni hanno attirato l'attenzione del pubblico per via di alcuni comportamenti che non sono del tutto chiari. Enrico e Audrey stanno trascorrendo del tempo insieme, soprattutto dopo la festa di chiusura del reality. Secondo quanto raccontato da Barbara d'Urso durante una delle ultime puntate di Pomeriggio 5, i due ragazzi, proprio sotto i suoi occhi, si sono scambiati un bacio e tanto è stato sufficiente a far credere che una nuova coppia fosse nata.

Gli utenti del web, però, non ci hanno visto chiaro e hanno accusato Enrico e Audrey di farsi vedere insieme solo per guadagnare popolarità. Di fronte a tali accuse, la modella ha preso la parola sui social per difendersi e mettere a tacere ogni possibile pettegolezzo. "È sempre stato solo un amico e pensavo che fosse chiaro anche a lui" , ha affermato la Chabloz, chiarendo così con queste poche parole che non è in atto alcun fidanzamento. "Ho sempre detto che io ero interessata a Gianmarco" , ha poi aggiunto Audrey, rivelando che le sue mire erano (o sono) rivolte ad un altro dei protagonisti dell'edizione numero 16 del Grande Fratello.

"È stato solo un bacio a stampo, non siamo stati insieme" , ha poi specificato la giovane che non vuole creare nessun tipo di equivoco. Non vi è mai stata l'intenzione, da parte di Audrey, di prendere in giro né Enrico né chi segue il programma: a quanto pare lei è sempre stata chiara specificando quelli che sono i suoi sentimenti. E' solo amicizia quello che lega i due ex concorrenti e nulla di più.

Adesso il pubblico si domanda se Audrey cercherà di avvicinarsi a Gianmarco o se preferirà rivolgere le sue attenzioni altrove. C'è da sottolineare, comunque, che Onestini potrebbe essere interessato ad un'altra ragazza: il ragazzo si è reso protagonista di un bacio con Erica Piamonte. I rapporti tra i protagonisti del Gf sono più intricati adesso che i ragazzi sono fuori dalla casa rispetto a quando erano costretti alla convivenza forzata.

