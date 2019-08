Gf, Cristian Imparato è cambiato e la trasformazione è impressionante: "Mi sento quasi in forma"

Dopo aver preso parte al gioco del Grande Fratello 16, Cristian Imparato è tornato a far parlare di sé. Il cantante di Io canto, nelle ultime ore, fa discutere molto per via del suo ultimo post pubblicato in rete, che mostra il suo notevole cambiamento fisico.

"Mi sento quasi in forma", ha scritto Cristian Imparato nella descrizione della nuova foto condivisa con i fan. E l'immagine in questione ritrae Imparato mentre posa a torso nudo e con i muscoli in bella vista. E non finisce qui, perché, così come appare evidente alla visione dello scatto in questione, l'ex gieffino ha cambiato anche il colore dei suoi capelli, optando per una tinta biondo platino.

Cristian Imparato stupisce dopo il Grande Fratello

La foto sexy condivisa su Instagram dall'ex gieffino ha fatto in poco tempo incetta di like e commenti. Tra i messaggi di complimenti giunti dai fan per il cantante, si legge: "Sei in formissima Cri bello!". La trasformazione fisica dell'ex inquilino della casa del Gf16 sembra piacere molto, anche se c'è chi ritiene che la perfezione sia nell'imperfezione: "Ma la perfezione è nell’imperfezione e se ti innamori di quella sei fo**uto! @cristianimparato stai benissimo così come sei! Nel tuo essere 'perfetto' non nel perfetto che la gente vede!".

