GF, Daniele frena con Martina? "Piano con le belle parole..."

Spente le telecamere del Grande Fratello, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno preso a frequentarsi in maniera assidua: dopo la scintilla che sembrava essere scoccata nei primi giorni di permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia, i due giorni, per via di varie incomprensioni si sono un po' allontanati. Adesso che entrambi stanno riprendendo in mano le fila della loro vita, pare, però, che siano più uniti che mai. Se da un lato c'è chi parla d'amore, Daniele non perde occasione per ribadire che vuole procedere a piccoli passi.

"Andateci piano con le belle parole perché poi arriva il momento di dimostrarle" , ha scritto Daniele nel suo ultimo post pubblicato su Instagram. Anche se Dal Moro ha voluto precisare che il suo avvicinamento a Martina non ha nulla a che vedere con la ricerca di popolarità o con la vincita della Nasoni, spesso il giovane viene attaccato, ma lui pare no curarsi troppo delle critiche e procede per la sua strada.

Daniele stesso ha raccontato di aver avuto non poche delusioni in passato, per cui desidera essere certo dei propri sentimenti, e di conseguenza anche di quelli della persona che gli starà al fianco, prima di dare una definizione precisa al rapporto che lo lega a Martina. La ragazza col cuore di latta, dal canto suo, non ha mai nascosto il suo forte interesse per l'ex inquilino del Gf, per cui pare che entrambi, al momento, viaggino sulla stessa lunghezza d'onda, circondati dall'affetto dei follower che tifano per loro.

"Concordo, Daniele. Valgono molto di più i fatti delle parole! Continua a essere ciò che sei: un grande uomo pieno di buoni valori!", "Le parole le porta via il vento, i gesti e gli sguardi restano" : questi sono solo alcuni messaggi che i fan hanno voluto lasciare sotto il post di Daniele. Pare, dunque, che il ragazzo con il suo modo di fare raccolga consensi. Martina, intanto, che ha dimostrato di avere i piedi ben piantati per terra, si gode il momento. Solo il tempo potrà dire se tra i due è nato veramente l'amore.

