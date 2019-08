Gf, Daniele lontano da "La ragazza con il cuore di latta" e vicino alla bionda Erica. Il web insorge

Dopo essere diventati protagonisti della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Daniele Dal Moro, Erica Piamonte e Martina Nasoni sono tornati al centro del gossip. In rete, è trapelato che l'ex gieffino Dal Moro ha a quanto pare invitato Erica a stare con lui a Verona, un gesto che però sembra non essere stato mandato giù da molti internauti. Gli attacchi, rivolti dal web a Erica e Daniele, sono pesanti e giungono da parte di chi ritiene che Dal Moro si stia mostrando insensibile nei riguardi della vincitrice del Gf16, Martina, con la quale Daniele aveva avviato una conoscenza nella casa più spiata d'Italia e non ha mai ufficializzato una storia d'amore.

Daniele Dal Moro attaccato dal web, dopo il Grande Fratello

Attraverso il suo profilo Instagram, Daniele non ha nascosto gli ultimi attacchi ricevuti dagli internauti, scrivendo "Riassunto della giornata". Un segnale che lascerebbe intendere che il seguente messaggio critico, giunto da un utente, è solo uno dei tanti messaggi rivolti all'ex gieffino: "Un aggettivo… vergognoso, il tuo invito ad Erica a Verona… e menomale che vuoi o volevi un mondo di bene a Martina… chissà se le volevi male… lei viene da te a Roma a farti una sorpresa... è questo il motivo che ha scatenato l’ira della Nasoni e che poi ha portato a una rottura definitiva tra i due... e tu la rimandi indietro come un cagnolino che uno non vuole più. Complimenti per la tua sensibilità”.

Quest'ultimo è solo uno dei tanti attacchi destinati a Daniele Dal Moro, che sembrano voler contestare all'ex gieffino di aver invitato a Verona l'ex coinquilina Erica e non Martina Nasoni. Tra le altre critiche, si leggono anche parole al vetriolo sferrate contro Erica: "Quella gatta morta di Erica che è solo capace di mostrare t…e e c…o, forse perché la faccia non è granché e nemmeno di cervello. Beh con lei giusto ballare intorno a un palo, vai Dany, vai così che vai bene".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?