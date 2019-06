Gf, Daniele Dal Moro in crisi con Martina?

Dopo la puntata finale del Grande Fratello, alcuni protagonisti del reality-show condotto da Barbara d'Urso continuano ad essere al centro del gossip. Come la vincitrice del GF16, Martina Nasoni, e l'ex gieffino Daniele Dal Moro, che hanno iniziato la loro frequentazione subito dopo la fine del programma. Ma Daniele ha pubblicato un post di sfogo sibillino su Instagram, che ha inquietato i fan della presunta neo coppia formatasi da pochi giorni.

“Ci vuole coraggio- ha scritto il bel Daniele, a corredo di una nuova foto condivisa in rete- Ce ne vuole per innamorarsi e per smettere d’amare, per partire e per ritornare, per fare progetti. Ci vuole coraggio per soffrire in silenzio. Ce ne vuole per credere alle favole, sapendo che non esistono. Ci vuole coraggio per vivere!”.

Daniele Dal Moro smentisce la love-story con Martina Nasoni

Il messaggio sibillino pubblicato da Dal Moro in rete ha allarmato alcuni internauti, che, desiderosi di vedere il giovane fare presto coppia fissa con Martina Nasoni, hanno chiesto delucidazioni al diretto interessato circa il sentimento che lo tiene legato a "La ragazza con il cuore di latta".

“Raga, la parola amore vi sta sfuggendo di mano, credetemi!” , risponde così l'ex gieffino in un'Instagram story destinata ai più curiosi, che si domandano se tra lui e Martina sia amore. Dunque, Dal Moro al momento tiene a precisare che con la Nasoni non ha una love-story, ma una semplice frequentazione.

